Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak

Geçtiğimiz hafta yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurul ve Başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geçen İbrahim Hacıosmanoğlu TFF'nin yeni başkanı oldu. Seçim zaferinin ardından konuşan Hacıosmanoğlu geçmişi unutarak temiz bir sayfa açacağını söylerken gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını iddia etti.

"TFF, FENERBAHÇE'Yİ DIŞLAYAMAZ"

Kütahyalı açıklamasında, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, tavrını en baştan koyarak, Türk futbol sistemine meydan okuduğunun altını çizen Kütahyalı, "Bu konuda Ali Koç'u haklı buluyorum. Ancak TFF, bu şartlar altında Fenerbahçe'yi dışlayamaz. Fenerbahçe'yi kaybetmek istemezler" dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAKLAR"

Rasim Ozan Kütahyalı ayrıca, "Bu sebeple, bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklarını göreceksiniz. Hacıosmanoğlu Fenerbahçe düşmanı olarak görülse de ters manevra yapılacak. Galatasaray, şampiyonluğu unutsun. Bir Galatasaraylı olarak, önümüzdeki sezondan ümitli değilim" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK TARTIŞMALAR YAŞANACAK"

Gelecek sezon Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçlarla ilgili de görüş bildiren Kütahyalı, "Hakem hangi taraf lehine hata yapsa, diğer taraf Hacıosmanoğlu'nu hedef alacak. Fenerbahçe, 'Trabzon'un çocuğu iş başında' diyecek; Trabzon halkı ise 'Kendi şehrinin haklarını koruyamıyor' sözleriyle tepki gösterecek. Her yönden bakıldığında, önümüzdeki sezon büyük tartışmalar yaşanacak. Galatasaray zaten hiçbirinden memnun değil. Beşiktaş da arafta kalmış durumda. Büyükekşi'ye parmak sallama olayından dolayı biraz kızgınlardı" açıklamasını yaptı.

ALİ KOÇ BOŞ OY KULLANMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Buraya geldin mi oyunu kullanman lazım. Bizim oyumuz boş oy, biz kimseyi desteklemiyoruz" sözleriyle yapılan seçimde ne Mehmet Büyükekşi'yi ne de İbrahim Hacıosmanoğlu'nu desteklemedikleri ve boş oy kullandığını açıklamıştı.

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI

Seçimde 274 delege oy kullandı. İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi, 129 oy aldı. Bu sonuçla, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.