Üye Girişi
Haberler

Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geçerek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Federasyonun Fenerbahçe'yi dışlayamayacağına vurgu yapan Kütahyalı, "Bu sebeple, bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklarını göreceksiniz. Hacıosmanoğlu Fenerbahçe düşmanı olarak görülse de ters manevra yapılacak. Galatasaray, şampiyonluğu unutsun" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurul ve Başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geçen İbrahim Hacıosmanoğlu TFF'nin yeni başkanı oldu. Seçim zaferinin ardından konuşan Hacıosmanoğlu geçmişi unutarak temiz bir sayfa açacağını söylerken gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını iddia etti.

"TFF, FENERBAHÇE'Yİ DIŞLAYAMAZ"

Kütahyalı açıklamasında, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, tavrını en baştan koyarak, Türk futbol sistemine meydan okuduğunun altını çizen Kütahyalı, "Bu konuda Ali Koç'u haklı buluyorum. Ancak TFF, bu şartlar altında Fenerbahçe'yi dışlayamaz. Fenerbahçe'yi kaybetmek istemezler" dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAKLAR"

Rasim Ozan Kütahyalı ayrıca, "Bu sebeple, bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklarını göreceksiniz. Hacıosmanoğlu Fenerbahçe düşmanı olarak görülse de ters manevra yapılacak. Galatasaray, şampiyonluğu unutsun. Bir Galatasaraylı olarak, önümüzdeki sezondan ümitli değilim" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK TARTIŞMALAR YAŞANACAK"

Gelecek sezon Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçlarla ilgili de görüş bildiren Kütahyalı, "Hakem hangi taraf lehine hata yapsa, diğer taraf Hacıosmanoğlu'nu hedef alacak. Fenerbahçe, 'Trabzon'un çocuğu iş başında' diyecek; Trabzon halkı ise 'Kendi şehrinin haklarını koruyamıyor' sözleriyle tepki gösterecek. Her yönden bakıldığında, önümüzdeki sezon büyük tartışmalar yaşanacak. Galatasaray zaten hiçbirinden memnun değil. Beşiktaş da arafta kalmış durumda. Büyükekşi'ye parmak sallama olayından dolayı biraz kızgınlardı" açıklamasını yaptı.

ALİ KOÇ BOŞ OY KULLANMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Buraya geldin mi oyunu kullanman lazım. Bizim oyumuz boş oy, biz kimseyi desteklemiyoruz" sözleriyle yapılan seçimde ne Mehmet Büyükekşi'yi ne de İbrahim Hacıosmanoğlu'nu desteklemedikleri ve boş oy kullandığını açıklamıştı.

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI

Seçimde 274 delege oy kullandı. İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi, 129 oy aldı. Bu sonuçla, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Rasim Ozan Kütahyalı Mehmet Büyükekşi Galatasaray Fenerbahçe Ali Koç Futbol Futbol Futbol Futbol Spor Haberler

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

 Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

 Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
500

Yorumlar (8)

Yasar Unal:

Algı uzmanları hemen başlamışlar faaliyetlerine yine.

19
1
yanıtYanıtla
Abdullah Dökmeci:

FENERBAHÇE' nin Şampiyon olması için hiç kimsenin yardımına ihtiyacı yok.Bize hiç kimsenin köstek olmaması yeter. Hem de öyle 3 puanla değil, 7 - 8 puan farkla Şampiyon olacak

13
1
yanıtYanıtla
mustafa demir:

geçen sene hakemler bize o kadar yardım etti şampiyon olamadık bu sene nasıl olacağız? bu sene gs daha güçlü bide

yanıt1
yanıt0
şahabettin Ayyıldız:

önce kendi hakkında çıkan yazılara baksın kimse ondan yorum beklemiyor

9
0
yanıtYanıtla
Özdemir Acarbas:

Bu cincon 6s 10 senedir aynı hikaye biri gitti öbürü geldi

5
0
yanıtYanıtla
Orhun Nehir:

Daha önce Hıncal Uluç sezon başlamadan bu tarz söylemlerde bulunurdu. Şimdi de bu çıktı.

2
0
yanıtYanıtla
avkt3406 avukat:

2023 yılında fikstür çekimi sebebiyle feneri şampiyon yapacaklar demişti sezon ortasında Fener devletle anlaştı şampiyon olacak demişti daha önceki sene de aynı şeyleri söylemişti bu adam böyle ve çok ediyor ancak anlamaz Hayatta tek düşmanı Fenerbahçe sebebini çok merak ediyorum

0
0
yanıtYanıtla
Hasan Kastamonulu:

Mecburen Fenerbahçe'nin düşmanı değilim diye ispatlamak zorunda. Tarafsız bir başkan bulamadılar ve kaos dolu bir lig bizi bekliyor.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title