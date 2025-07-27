Rashica tepkilere isyan etti: Ben gitmek istiyorum

Rashica tepkilere isyan etti: Ben gitmek istiyorum
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Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, Shakhtar Donetsk maçında oyundan alınırken tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Morali bozulan ve yeni transfer Tammy Abraham'la tartışma yaşayan Rashica'nın takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürerken, Kosovalı futbolcu Milot Rashica depremi yaşanıyor.

MORALİ ÇOK BOZUK

Siyah-beyazlıların formasını giyen Milot Rashica, taraftarın tepkisinin ardından takımdan ayrılabilir. UEFA Avrupa Ligi eleme turunda oynanan Shakhtar Donetsk maçında oyundan alınırken tribünlerin yoğun tepkisine maruz kalan Milot Rashica'nın morali çok bozuk.

''BANA KULÜP BULUN''

Takıma yeni katılan Tammy Abraham'la da tartışma yaşayan Kosovalı oyuncunun takımdan ayrılmayı düşündüğü ve yönetime 'bana kulüp bulun' dediği öğrenildi. Solksjaer de oyuncu için "Gönderilebilir." raporu verdi.

SÖZLEŞMESİ 2 YIL DAHA VAR

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Rashica'nın, Beşiktaş ile mevcut sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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