Rapid Wien Teknik Direktörü Kulovits: 'Galibiyeti hak ettik'

- Stefan Kulovits: "90 dakika boyunca elimizden geleni yaptık ve galibiyeti hak ettik"

İSTANBUL - Rapid Wien Teknik Direktörü Stefan Kulovits, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, bugün sergiledikleri oyunun daha önceki oyunlara göre farklı olmadığını söyleyerek, "90 dakika boyunca elimizden geleni yaptık ve galibiyeti hak ettik" dedi.

UEFA Konferans Ligi ilk haftasında Avusturya ekibi Rapid Wien deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Rapid Wien Teknik Direktörü Stefan Kulovits, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başakşehir'in bekledikleri oyunu sergiledikleri belirten Kulovits, "Analizlerin doğru olduğunu düşünüyorum ve oyuncularımla gurur duyuyorum. İlk 15 dakika sonrası daha fazla boşluk bulduk ve planlarımızı uygulayabildik. Aslında bugünkü oyunumuzun daha önceki oyunlara göre çok farkı yoktu. Bugün daha çok soldan atak gerçekleştirdik ancak sağ taraftan da ataklarımız oldu. Bunun için özel bir çalışmamız olmadı. Türk futbolunu yorumlayacak kişi ben olmamalıyım. Başakşehir ile Trabzonsporla ilgili konuşabilirim. Türk futboluyla ilgili tam bir bilgiye sahip değilim. Başakşehir'e karşı asla vazgeçmedik ve elimizden geleni yaparak, maçı 2-1 kazandık" ifadelerini kullandı.

"90 dakika boyunca elimizden geleni yaptık ve galibiyeti hak ettik."

Oyun genelinde çok bir performans sergilediklerini düşündüğünü belirten Kulovits, "90 dakika boyunca elimizden geleni yaptık ve galibiyeti hak ettik. Biz zaten gereken çalışmaları yürütmüştük. Takım için farkı bir durum olmadı. Bugün yüzde yüzümüzü verdik ve çok iyi oynadık. Amacımız bu disiplini diğer maçlarda göstermek. Biz bugünkü oyunu sevdik ve 3 puanı aldık. İlerisi için konuşmanın şu an mantıklı olduğunu düşünmüyorum. İlerleyen zamanda gelecek hedeflerimizi açıklayacağız. Ben bugün ileri dörtlü oyuncuların iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Kondisyonları çok güçlü Ben bugün maçı yukarıdan izledim ve ne kadar uyumlu olduklarını gördük. Özellikle kanatlardan iyi ataklar gerçekleştirdiklerini düşünüyorum. Özellikle bu pik anlarında maçı ellimize almaya başladığımız zamanlarda karşı gol yememeye dikkat ediyoruz. Fırsatları iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Fırsatları değerlendirmeye çalıştığımız zaman savunmayı da unutmamaya çalışıyoruz. Biz dünyanın en iyi takımı değiliz, bu yüzden hücumun yanında savunmayı da iyi yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.