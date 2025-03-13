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Rangers maçı sonrası Fenerbahçe'de ayrılık

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Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli forvet Cenk Tosun ile yollarını ayırıyor. Tosun'un yeni durağı Japonya temsilcisi Urawa Red Diamonds olacak. Resmi açıklamanın Rangers maçı sonrası yapılması bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katıp 2 yıllık sözleşme imzaladığı Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde beklediği süreleri bulamamıştı.

RESMİ AÇIKLAMANIN ELİ KULAĞINDA

Düzenli forma giymek isteyen Cenk Tosun için geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir transfer ihtimali doğmuştu. Japon ekibi Urawa Red Diamonds, tecrübeli golcü için resmi adımları atmaya başlamıştı. Urawa Red Diamonds, Fenerbahçe'den sonra Cenk Tosun'la da tüm şartlarda anlaşma sağladı.

Transferin resmiyete kavuşması için yasal prosedürler, oyuncunun çalışma ve oturum izni gibi detaylar çözülüyor. Cenk Tosun transferinin Rangers maçından birkaç gün sonra resmiyete dökülmesinin beklendiği haber detayında yer aldı. Bu sezon 17 maça çıkıp sadece 283 dakika sahada kalan Cenk Tosun 2 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.

Rangers maçı sonrası Fenerbahçe'de ayrılık
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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