Randevu talep etti! Ali Koç, takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya mağlup olmasının ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Dünyaca ünlü teknik adam Jurgen Klopp'un da listeye dahil olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play-Off maçında deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup oldu ve Devler Ligi'nde veda etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu gelişmenin ardından Jose Mourinho'nun görevine son verdi.

LİSTEDE JURGEN KLOPP DA VAR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gönderilmesinin ardından yerine gelecek teknik adam için arayışlar başladı. Listede dünyaca ünlü teknik adam Jurgen Klopp'un da olması dikkat çekti.

Sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç, Jose Mourinho'yu göndermesinin ardından teknik direktör olarak Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp'u gündemine aldı. Sarı lacivertli ekip dünyaca ünlü teknik adamın menajeri ile görüşmek için randevu talep etti.

YÖNETİM KURULU İSMAİL KARTAL'I İSTİYOR

Sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç ile görüşen yönetim kurulu üyeleri, Jose Mourinho'dan boşalan teknik adamlık koltuğuna İsmail Kartal'ı geri getirmeyi teklif etti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç henüz net karar vermezken, sarı-lacivertli takımda kısa süre içerisinde teknik direktör konusuyla ilgili gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAras Aras:

Bence Reiz gelsin

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Sarbi Reyiz miii

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHasann hasann:

Getirme kimseyi sende git bırak artık ya defoll git ne kadar yzsüzsn

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSert Adam:

Mert Hakan Yandasi getirsimler nasil olsa tek basina takimlari yeniyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

Keremi transfer etmeyi beceremedin Klopp he :))))))

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Hala anlamadınız mı çok ünlülerden olmaz.İsmaili getirin

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
