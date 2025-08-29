Randevu talep etti! Ali Koç, takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play-Off maçında deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup oldu ve Devler Ligi'nde veda etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu gelişmenin ardından Jose Mourinho'nun görevine son verdi.

LİSTEDE JURGEN KLOPP DA VAR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gönderilmesinin ardından yerine gelecek teknik adam için arayışlar başladı. Listede dünyaca ünlü teknik adam Jurgen Klopp'un da olması dikkat çekti.

Sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç, Jose Mourinho'yu göndermesinin ardından teknik direktör olarak Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp'u gündemine aldı. Sarı lacivertli ekip dünyaca ünlü teknik adamın menajeri ile görüşmek için randevu talep etti.

YÖNETİM KURULU İSMAİL KARTAL'I İSTİYOR

Sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç ile görüşen yönetim kurulu üyeleri, Jose Mourinho'dan boşalan teknik adamlık koltuğuna İsmail Kartal'ı geri getirmeyi teklif etti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç henüz net karar vermezken, sarı-lacivertli takımda kısa süre içerisinde teknik direktör konusuyla ilgili gelişmeler yaşanması bekleniyor.