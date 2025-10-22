RAMS Global, Fenerbahçe basketbol ile iş birliğine imza attı

RAMS Global ile Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı forma göğüs, Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol Takımı isim ve forma göğüs sponsorlukları için iş birliğine imza attı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın RAMS Global ile forma göğüs sponsorluğu konusunda varılan anlaşma kapsamında imza töreni düzenlendi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşen toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi, RAMS Global İcra Kurulu Üyesi Erdal Seyhan, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Genel Menajeri Derya Yannier, A takım oyuncusu Arturs Zagars ile Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Mehmet Ersin Erfa katıldı.

Cem Ciritçi: "Fenerbahçe, Türk basketbolu için gurur kaynağıdır"

Bu anlaşmanın güçlü bir ortaklık olduğunu vurgulayan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi, "Bu iş birliği benim için bir görevden öte, gönül bağımın yansımasıdır. Bu yolda bizlerle aynı inancı paylaşan RAMS Global CEO'su Faruk Bülbül'e teşekkür ediyorum. RAMS logosu, eFenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'mızın giyeceği sırt numara altında, EuroLeague maçlarında sağ göğüs logo altında yer alacaktır. Bu anlaşma güçlü bir ortaklıktır. Fenerbahçe Beko, Türk basketbolu için de gurur kaynağıdır. Avrupa'nın en prestijli liginde mücadele eden her salonda ilgi gören, kendi saygısını kazanmış, bir vizyonu vardır. Fenerbahçe basketbol yapılanmamızın başarısında sürdürülebilir olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün attığımız imza, bu yolda çok değerli bir adımdır. Kıymetli iş birliğinin iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Derya Yannier: "Gençlerin profesyonel olarak adım atmasında çok önemli mesaj"

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Derya Yannier ise sponsorluk anlaşmasına yönelik şunları söyledi:

"Bu kulübün basketbolda profesyonelleri olarak hedefimiz her zaman sahada her kulvarda şampiyonluk peşinde koşmak. Kupaları, Avrupa'nın tek basketbol müzesine eklemek. Bu kulübün mali sürdürülebilirliğini geliştirmek. Bu anlamda çok ciddi yol kat edildi. Çok yakın zamanda kendi yağında kavrulur hale gelecek. Bu anlamda Cem bey geldiği günden beri her türlü kaynağı oluşturmaya çalışıyor. RAMS Global olarak hem A takım hem kolej takımımız, hem idman hem gençlerin profesyonel olarak adım atmasında çok önemli mesaj. Umuyorum bu anlaşma daha da genişleyerek devam eder. Fenerbahçe Beko bu anlaşmalarla Avrupa'nın zirvesinde olmaya devam eder."

Erdal Seyhan: "Türk basketbolu için yeni bir gelişme"

Büyük bir mutluluk duyduğunu aktararak sözlerine başlayan RAMS Global İcra Kurulu Üyesi Erdal Seyhan, "Bugün bu ortaklığı yeniden hayata geçirmek ayrı bir gurur vesilesi. Sponsorluk anlaşmasında; tüm resmi maçlarda forma sırt numarası altında, EuroLeague'de omuz hizasında Rams logosunu taşıması, geleceğe yatırım ve destek mücadelesinde Fenerbahçe Kolej isim sponsorluğunu kapsamaktadır. Toplumsal gelişmenin ve birlik, beraberlik ruhunun gelişimi olarak görüyoruz. Gençlere yapılacak yatırımın pozitif olmasını değerli görüyoruz. Fenerbahçe gibi köklü kulüpte buluşmak Rams ailesi için büyük bir gurur. Türk basketbolu için yeni bir gelişme olacağı görüşündeyim" dedi.

Törene katılan oyunculardan Arturs Zagars ve Mehmet Ersin Erfa da kısaca görüşlerini aktararak, yeni sponsor firma ile nice başarılar elde etmek istediklerini söylediler.

Yannier, İsrail ekibiyle yapılan müsabakaların yurt dışında oynanmasına yönelik soruya görüşünü şu sözlerle paylaştı:

"Yapılan bir oylama yok. Olabilitesini 1 Aralık itibarıyla söyledi. Hem EuroLeague hem ülkemizin yetkilileriyle bu konuyu görüyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

Ciritçi: "Hem basketbol hem futbolda destekleri sürecek"

İsim sponsorluğunun ilerleyen dönemlerde farklı branşlarda olup-olmayacağına yönelik Cem Ciritçi, "Eksik kalan neresi varsa bunları tamamlamak yönünde hızlıca harekete geçtik. Öncelikli hedefimiz bu sene. Rams'ın, böyle bir niyetleri; bu paketi genişletip, hem basketbol hem futbolda destekleri sürecek" diye konuştu.

Erdal Seyhan ise bu konuya dair, "Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan konuları üzerinde görüşmeler devam ediyor. İş birlikleri artımak için önümüze fırsat sunulursa yapmaya hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

Yannier: "Fenerbahçe menfaatleri için yol izleyeceğiz"

Derya Yannier, NBA projesine yönelik soruya, "Bu yeni bir konu değil. Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolu konjentöründe güçlü ve kritik konumda. Tüm taraftarlarımız hatta ülke olarak öncülük edeceği için gurur duyması lazım. Bir hareketlenme, bir girişimler olacak. Nasıl şekilleceğine dair net bilgi yok. Bütün konuşmaların içerisndeyiz. Avrupa basketbolu için doğru konumlanmasını istiyoruz. Kulüp olarak yön vermeye, menfaatleri için yol izleyeceğiz. Önümüzdeki yıllarda her şey şekillenecek" yanıtını verdi.

Ciritçi: "Transferde hamle yapmaya hazırız"

'RAMS Global sponsorluğunda transfer yapılacak mı?' sorusuna Cem Ciritçi, Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un sözleşmesine yönelik de konuştu. Ciritçi, "Eğer uygun şartlar oluşur, hocanın da uygun gördüğü oyuncu olursa hamle yapmaya hazırız. Hocanın anlaşması görüşmelerimiz devam ediyor. Hocanın vizyonu bizimle uyumlu. İleriki yıllarda birliktelik yaşamak istiyoruz. Fenerbahçe'ye kattığı değerler çol önemli. Bu konuda çalışmalara devam ediyoruz. Rams'ın futbola desteği, ana amacımız şampiyon olmak. Girdiğimiz yere ses getirmek istiyoruz. Sadece sponsor olarak değil, başarılı olmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

RAMS Global İcra Kurulu Üyesi Erdal Seyhan, "Hangi alanda ne zaman destek isterlerse, hazırız. Bu oyuncu olabilir, başka konular olabilir" dedi.

Ciritçi'den kongre üyelerine çağrı

25 Ekim Cumartesi günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da oylamaya sunulacak taşınmazlarla ilgili Ciritçi, "Aklı selim, duyarlı olan tüm kongre üyelerine 25 Ekim'deki divana davet ediyorum. Fenerbahçe'nin geleceği için önemli bir genel kurul. İnşallah orada güzel bir sonuçla önümüze bakacağız" şeklinde konuştu.

Derya Yannier: "Amacımız 3 kupada da sonuna kadar gitmek"

Yannier, EuroLeague'de yeniden Final Four'a kalmak ve sonuna kadar gitmek istediklerini aktararak şunları söyledi:

"Kendi içimizde çok fazla dışarıda ne söyleniyor, çok fazla etkilemesine izin vermiyoruz. Kendi iç dünyamızda Final Four'a katılmak ve o kupaya uzanmak istiyoruz. Çok zor bir ligde oynuyoruz. 20 takıma çıktı. Bizden çok daha fazla yatırım yapan ve başarılı olamayan takımlar da var. Geçen sene 4 kupayla normalleştiriyoruz. Bundan sıyrılmak lazım. Bu seneki hedefimiz, bazı oyuncularımızı kaybettik. Bu çok normal. Kalmaları için elimizden gelen her şeyi yaptık. Ççzüm aramaya başladık. Sezona başladık. Çok potansiyelli bir kadro var. İhtiyacımız olursa doğru oyuncu olursa, almak için bir oyuncu almayacağız. İçimize sinen oyuncu alacağız. Amacımız geçen sene olduğu gibi sonuna kadar gitmek. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı zaten kazandık. 3 kupada da sonuna kadar gitmek."

Cem Ciritçi: "Kabul edilebilir bir şey değil"

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın lig maçlarında tribünlerin düşük doluluk oranına yönelik soruya Ciritçi, "EuroLeague şampiyonu bir takımın. Yüzde 35-40'a doluluk oranında oynamasını kabul edilebilir bir şey değil. Biz de farkındayız. Kısa zamanda bir açıklama yapacağız. Bununla ilgil gerçekten bir çalışmamız var" diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından imzalar atıldı ve fotoğraf çekimi sonrası hediye takdimi yapıldı. - İSTANBUL