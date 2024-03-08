RAMS Global Cizre Belediyespor, TÜRŞAD ile maç için hazır
RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında TÜRŞAD ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Maç öncesi son hazırlıklarını yapan takım, kendi tesislerinde kampa girdi.
RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında yarın sahasında TÜRŞAD ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan takım, kendi tesislerinde kampa girdi.
RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın saat 14.00'te TÜRŞAD'ı Cizre Spor Salonu'nda konuk edecek.