RAMS Global Cizre Belediyespor, Spor Toto'yu 3-0 Yendi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta mücadelesinde RAMS Global Cizre Belediyespor, sahasında Spor Toto'yu 3-0 yendi.
Salon: Şırnak
Hakemler: İsmail Yıldırım, Bektaş Kalender
RAMS Global Cizre Belediyespor: Danilov, Mejias, Daneshdoust, Afshin Far, Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur (Hakan Polat, Çağatay Durmuş, Görkem Yazgan, Melih Sıratça)
Spor Toto: Berezhko, Sharifi, Mustafa Koç, Vucicevic, Selçuk Keskin, Sercan Yüksel Bıdak (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Petric, Batuhan Avcı, Mustafa Cengiz, Caner Çiçekoğlu)
Setler: 26-24, 25-18, 25-23
Süre: 98 dakika (35, 28, 35)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta mücadelesinde RAMS Global Cizre Belediyespor, sahasında Spor Toto'yu 3-0 yendi.