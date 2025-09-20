Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, İranlı smaçör Saeed Aghajani'yi transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Romanya'nın Rapid Bükreş takımında geçiren 31 yaşındaki İranlı smaçör Saeed Aghajani ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.