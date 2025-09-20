Haberler

Rams Global Cizre Belediyespor, İranlı Smaçör Saeed Aghajani'yi Transfer Etti

Voleybol Süper Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, geçtiğimiz sezon Romanya'nın Rapid Bükreş takımında forma giyen 31 yaşındaki İranlı smaçör Saeed Aghajani ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Romanya'nın Rapid Bükreş takımında geçiren 31 yaşındaki İranlı smaçör Saeed Aghajani ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor
