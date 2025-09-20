Rams Global Cizre Belediyespor, İranlı Smaçör Saeed Aghajani'yi Transfer Etti
Voleybol Süper Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, geçtiğimiz sezon Romanya'nın Rapid Bükreş takımında forma giyen 31 yaşındaki İranlı smaçör Saeed Aghajani ile sözleşme imzaladı.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, İranlı smaçör Saeed Aghajani'yi transfer etti.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Romanya'nın Rapid Bükreş takımında geçiren 31 yaşındaki İranlı smaçör Saeed Aghajani ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor