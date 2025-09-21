RAMS Global Cizre Belediyespor İki Yeni Oyuncu Transfer Etti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi takımlarından RAMS Global Cizre Belediyespor, İranlı pasör çaprazı Mehdi Rezaei ve orta oyuncu Ege Can Avcıl'ı kadrosuna kattı. Kulüp, her iki oyuncuya da yeni sezon için başarılar diledi.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, pasör çaprazı İranlı Mehdi Rezaei ile orta oyuncu Ege Can Avcıl'ı transfer etti.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Akkuş Belediyespor'da oynayan 24 yaşındaki Ege Can Avcıl ve yine geçen sezon İran'ın Rahyab Meyal takımında forma giyen 24 yaşındaki Mehdi Rezaei ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız 2 oyuncumuza 'Hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadesine yer verildi.
