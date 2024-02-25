RAMS Global Cizre Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında RAMS Global Cizre Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Tuncay Kandemir, Rıfat Tatar
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Gjorgiev, Cüneyt Dağcı, İsa Karatekin, Yiğit Hamza Aslan, Kovac, Kuklinski (Fatih Yörümez, Yusuf Eken, Berkun Eber Üstündağ, Görkem Sertel, Turgut Lelik, Mert Nevzat Güneş)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Danilov, Morales, Mejias, Ömer Furkan Dur, Hakan Polat (Semih Çelik, Armin Afshin Far, Görkem Yazgan, Berkay Yavuz)
Setler: 17-25, 25-20, 19-25, 18-25
Süre: 113 dakika (24, 34, 30, 25)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında RAMS Global Cizre Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.