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RAMS Global Cizre Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında RAMS Global Cizre Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Tuncay Kandemir, Rıfat Tatar

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Gjorgiev, Cüneyt Dağcı, İsa Karatekin, Yiğit Hamza Aslan, Kovac, Kuklinski (Fatih Yörümez, Yusuf Eken, Berkun Eber Üstündağ, Görkem Sertel, Turgut Lelik, Mert Nevzat Güneş)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Danilov, Morales, Mejias, Ömer Furkan Dur, Hakan Polat (Semih Çelik, Armin Afshin Far, Görkem Yazgan, Berkay Yavuz)

Setler: 17-25, 25-20, 19-25, 18-25

Süre: 113 dakika (24, 34, 30, 25)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında RAMS Global Cizre Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Voleybol Sigorta Hatay Spor Güncel Haberler

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