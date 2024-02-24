RAMS Global Cizre Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak RAMS Global Cizre Belediyespor maçın hazırlıklarını tamamladı. Takım, otobüsle Hatay'a hareket etti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak RAMS Global Cizre Belediyespor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan takım, otobüsle Hatay'a hareket etti.
RAMS Global Belediyespor, yarın Hatay Büyükşehir Belediyespor'a Hatay Antakya Merkez Spor Salonu'nda saat 14.00'te konuk olacak.