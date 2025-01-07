Üye Girişi
Haberler
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşına zam! Rakamı Bakan Işıkhan duyurdu
AK Partili Abdullah Güler'den 'Genel af' iddialarına net yanıt

DEM'in ziyaretiyle gündeme geldi! AK Parti'den "genel af" açıklaması
Mehmet Sevigen Bahçeli-DEM görüşmelerini değerlendiriyor

Mehmet Sevigen Bahçeli-DEM görüşmelerini değerlendiriyor
İmralı heyetinden DEVA Partisi'ne ziyaret! Babacan'ın Erdoğan'a bir çağrısı var

Heyetin son durağı DEVA oldu! Babacan'ın Erdoğan'a bir çağrısı var

Rams Global Cizre Belediyespor Fenerbahçe'ye 3-0 Mağlup Oldu!

Rams Global Cizre Belediyespor Fenerbahçe'ye 3-0 Mağlup Oldu!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol SMS Global Efeler Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Rams Global Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Medicana karşısında setlerde 3-0'lık skorla mağlup oldu. Maç 76 dakika sürdü ve set skorları 16-25, 17-25, 18-25 olarak belirlendi.

Salon: Cizre 100.Yıl

Hakemler: Tuncay Kandemir, Ramazan Demiröz

Rams Global Cizre Belediyespor: Emre Batur, Atakan Topal, İgor Kolodinsky, Oğuzhan Doğruluk, Osmany, Metin Toy, (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Ahmet Boz)?????

Fenerbahçe Medicana: Ahmet Samet Baltacı, Hakkı Çapkınoğlu, Drzyzga, Ngapeth, Luburic, Yiğit Gülmezoğlu (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Yasin Aydın, Mert Cuci, Caner Pekşen)

Setler: 16-25, 17-25, 18-25

Süre: 76 dakika (23, 31, 22)

??????? Voleybol SMS Global Efeler Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Rams Global Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'ya 3-0 yenildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor
img

"Tabutlu" yolsuzluk iddiasına Yavaş cephesinden zehir zemberek yanıt
img

"Mesleğimi duyan insanlar ürperiyor, davranışları değişiyor"
img

Kürt siyasetinin ağır topundan "Gazze" tehdidine çok sert tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti

Kritik isim Beştepe'de
Acil serviste kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çeken personel açığa alındı

Devlet hastanesi acil servisinde mide bulandıran olay
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı
Altan Tan'dan Hatimoğulları'nın 'Gazze' tehdidine sert tepki: Allah Kürtlere acısın

Kürt siyasetinin ağır topundan "Gazze" tehdidine çok sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecek

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek

Son Dakika Haberleri

Burak Dalgın kimdir? Burak Dalgın kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Ocak günün maçları nereden izlenir? 8 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Kova, İkizler, Yengeç, Oğlak burcu yorumu! 8 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Bir Gece Masalı neden yok, Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 7 Ocak Salı? Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı, suçu ne 2025? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 30. Bölüm TRT1 HD izle! Kasımpaşa Fenerbahçe maçı iptal mi, oynanmayacak mı? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'ndan çekildi mi? Fenerbahçe U19'la mı çıkacak (Ziraat Türkiye Kupası)? Ermenistan Azerbaycan'a neden saldırdı? ATV CANLI YAYIN İZLE || 7 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.