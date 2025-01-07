Rams Global Cizre Belediyespor Fenerbahçe'ye 3-0 Mağlup Oldu!
Voleybol SMS Global Efeler Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Rams Global Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Medicana karşısında setlerde 3-0'lık skorla mağlup oldu. Maç 76 dakika sürdü ve set skorları 16-25, 17-25, 18-25 olarak belirlendi.
Salon: Cizre 100.Yıl
Hakemler: Tuncay Kandemir, Ramazan Demiröz
Rams Global Cizre Belediyespor: Emre Batur, Atakan Topal, İgor Kolodinsky, Oğuzhan Doğruluk, Osmany, Metin Toy, (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Ahmet Boz)?????
Fenerbahçe Medicana: Ahmet Samet Baltacı, Hakkı Çapkınoğlu, Drzyzga, Ngapeth, Luburic, Yiğit Gülmezoğlu (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Yasin Aydın, Mert Cuci, Caner Pekşen)
Setler: 16-25, 17-25, 18-25
Süre: 76 dakika (23, 31, 22)
??????? Voleybol SMS Global Efeler Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Rams Global Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'ya 3-0 yenildi.