RAMS Başakşehir ve Çaykur Rizespor, 4 gollü maçta yenişemedi

Güncelleme:
Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir ile Çaykur Rizespor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadelede 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

4 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN YOK

RAMS Başakşehir, 19. dakikada Eldor Shomurodov ile 1-0 öne geçerken, Çaykur Rizespor, 45+1. dakikada Taha Şahin'in golüyle maça denge getirdi. Konuk ekip Rizespor, 68. dakikada Valentin Mihaila ile 2-1 öne geçti. Ev sahibi Başakşehir, 74. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle maça denge getirdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, puanını 30'a, Çaykur Rizespor ise 20'ye yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir, Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Rizespor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

