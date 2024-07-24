RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde hazırlıklarını tamamladı
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmalar yapıldı.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.
RAMS Başakşehir, bu idmanla hazırlıklarını tamamladı.