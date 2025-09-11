Haberler

RAMS Başakşehir, Tuğra Turhan'ı Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir, İsviçre'nin Grasshopper takımında forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Tuğra Turhan'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı. Turhan, geçen sezon 30 maçta 21 gol attı.

RAMS Başakşehir, İsviçre ekibi Grasshopper'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Tuğra Turhan'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İsviçre'nin Grasshopper kulübünde forma giyen Tuğra Turhan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Tuğra Turhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon 30 maçta forma giyen Tuğra, 21 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekin Mert Daymaz'dan banyodaki dans videosuna sert tepki: Kirli zihniyetlerinizi sorgulayın

Görüntüler sızdı, tepkilerin odağındaki ünlü isim sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.