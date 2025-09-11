RAMS Başakşehir, Tuğra Turhan'ı Transfer Etti

RAMS Başakşehir, İsviçre ekibi Grasshopper'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Tuğra Turhan'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İsviçre'nin Grasshopper kulübünde forma giyen Tuğra Turhan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Tuğra Turhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon 30 maçta forma giyen Tuğra, 21 gol kaydetti.