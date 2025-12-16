RAMS Başakşehir transferde büyük oynuyor! İstanbul ekibi gözünü Ter Stegen'e dikti
Kalecisi Muhammed Şengezer için birçok teklif alan RAMS Başakşehir, milli file bekçisinin yerini Barcelona'dan Marc-Andre Ter Stegen ile doldurmak istiyor. Turuncu-lacivertliler, Alman kalecinin menajeriyle temas kurdu.
- RAMS Başakşehir, Barcelona kalecisi Marc-Andre Ter Stegen'i transfer etmek istiyor.
- RAMS Başakşehir, Ter Stegen'in menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.
- Ter Stegen, bu sezon Barcelona ile hiç maça çıkmadı.
Süper Lig'de Nuri Şahin yönetiminde çıkış yakalayan RAMS Başakşehir, kaleci transferinde büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor.
MUHAMMED YERİNE TER STEGEN
28 yaşındaki milli kaleci Muhammed Şengezer için birçok teklif alan RAMS Başakşehir, devre arasında deneyimli isimle yollarını ayırabilir. Bu doğrultuda İstanbul ekibi, Muhammed'in yerine kaleyi Barcelona'nın file bekçisi Marc-Andre Ter Stegen'e emanet etmek istiyor.
MENAJERİYLE TEMAS KURULDU
Alman basınında yer alan haberlere göre; RAMS Başakşehir, 33 yaşındaki yıldız kalecinin menajeriyle ilk teması kurarak bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncunun son durumu hakkında bilgi alındığı belirtilirken, Ter Stegen'in Barcelona'dan aldığı 7 milyon euro'luk maaşında indirime gidip gitmeyeceğine dair soruların sorulduğu ifade edildi.
BU SEZON HİÇ MAÇA ÇIKMADI
Deneyimli file bekçisi, bu sezon Katalan ekibiyle hiçbir maçta forma giyemedi. Alman eldivene, RAMS Başakşehir'in dışında Tottenham Hotspur ve Ajax da ilgi gösteriyor.