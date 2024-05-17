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RAMS Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlıyor

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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka 1-1 berabere bitmişti.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

RAMS Başakşehir, ligin geride kalan 36 haftasında 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 58 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. Son 5 maçını kazanan turuncu-lacivertliler, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak rakibiyle puanını eşitlemek ve 3'üncülük şansını son haftaya taşımak istiyor.

Konuk ekip Trabzonspor ise ligin 36 maçlık bölümünde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve13 mağlubiyetle 61 puan elde etti. Son 4 maçının 3'ünü kazanan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak son hafta öncesi 3'üncü sıradaki yerini garantilemeyi hedefliyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka, 1-1 berabere bitmişti.

Kaynak: AA / Spor

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