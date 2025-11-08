RAMS Başakşehir, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı için antrenmanlara başladı. İlk idman top ile ısınmaya ve rondo çalışmasına odaklandı.
Topla ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler pazartesi günü yapacağı idmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.