RAMS Başakşehir, Rennes'ten Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı Transfer Etti

RAMS Başakşehir, Fransa'nın Rennes takımından kaleci Doğan Alemdar ve forvet Bertuğ Yıldırım ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

RAMS Başakşehir, Fransa ekibi Rennes'te forma giyen Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı transfer etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferlerimiz Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım, kulübümüz ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde yer alan başkanımız Göksel Gümüşdağ, oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bonservisi Rennes'te bulunan oyuncularla 4 yıllık anlaşma sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
