RAMS Başakşehir, Onur Bulut'u Transfer Etti

RAMS Başakşehir, Beşiktaş'ın defans oyuncusu Onur Bulut'u kadrosuna kattı.

Başakşehir'den transferle ilgili yapılan açıklamada, 31 yaşındaki savunmacı ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kulübümüz, son olarak Beşiktaş JK forması giyen Onur Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Onur Bulut'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL