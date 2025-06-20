RAMS Başakşehir, Onur Bulut'u Transfer Etti

RAMS Başakşehir, Onur Bulut'u Transfer Etti
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Başakşehir, Beşiktaş'tan defans oyuncusu Onur Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki savunmacı için kulüpten yapılan açıklamada, yeni başarılar dileğinde bulunuldu.

RAMS Başakşehir, Beşiktaş'ın defans oyuncusu Onur Bulut'u kadrosuna kattı.

Başakşehir'den transferle ilgili yapılan açıklamada, 31 yaşındaki savunmacı ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kulübümüz, son olarak Beşiktaş JK forması giyen Onur Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Onur Bulut'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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