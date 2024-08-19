RAMS Başakşehir, Miguel Crespo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

RAMS Başakşehir, Fenerbahçe forması giyen Miguel Crespo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2021-2022 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo, yeni sezonda RAMS Başakşehir forması giyecek. Ocak 2024'te İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya kiralanan ve sezon sonu itibarıyla sarı-lacivertlilere dönen Portekizli futbolcu, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer görüşmelerine başladı. Crespo, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile anlaştı. Turuncu-lacivertliler ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki orta saha, yeni takımında 13 numaralı formayı giyecek.

Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla 80 maça çıkarken, 5 gol, 7 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL