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Rams Başakşehir, La Fiorita 1967 ile rövanş maçına hazır

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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda La Fiorita 1967 ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenmanla takım son son hazırlıklarını tamamladı.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda La Fiorita 1967 ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın TSİ 21.45'te San Marino Stadyumu'nda La Fiorita 1967 ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Çağdaş Atan Başakşehir Konferans Spor Güncel Haberler

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