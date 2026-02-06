RAMS Başakşehir, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı kiraladı

Haberler

RAMS Başakşehir, Galatasaray'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcu Kazımcan Karataş'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Kazımcan, bu sezon Galatasaray ile toplam 13 resmi maçta 728 dakika süre aldı.

RAMS Başakşehir, Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan bilgiye göre turuncu-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık anlaşmaya vardı.

Kazımcan Karataş, bu sezon Galatasaray formasıyla 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası, 2'si Turkcell Süper Kupa olmak üzere 13 resmi maçta 728 dakika forma giydi.

