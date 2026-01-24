Haberler

Rams Başakşehir, Zecorner Kayserispor'u 3-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir, Zecorner Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Başakşehir'in gollerini Davie Selke, Ramazan Civelek (KK) ve Nuno da Costa kaydetti.

Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir 29 puana yükseldi. Zecorner Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

Kaynak: ANKA / Spor
