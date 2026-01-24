Haberler

Başakşehir, Süper Lig'de yoluna "Doludizgin" devam ediyor

Güncelleme:
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Golleri Davie Selke, Ramazan Civelek ve Nuno da Costa kaydetti.

Ligde üst üste 4. galibiyet

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Ligde oynadığı son 6 mücadelede 5 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan turuncu-lacivertliler, hanesine 16 puan yazdırarak çıkışını devam ettirdi.

Bu süreçte 16 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 4 gole engel olamadı.

Süper Lig'de dış sahadaki son 3 maçı kazandı

Başakşehir, ligde konuk takım ünvanıyla çıktığı son 3 müsabakada hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı.

Turuncu-lacivertliler, deplasmanda oynadığı son 3 maçta Kasımpaşa, Samsunspor ve Kayserispor'u mağlup etti.

Üç golün 2'si Selke ve da Costa'dan

Başakşehir'in Kayserispor karşısında kaydettiği 3 golün 2'sine Davie Selke ile Nuno da Costa imza attı.

Yeşil Burun Adalı futbolcu da Costa, Süper Lig'de üçüncü kez gol sevinci yaşadı. Alman oyuncu Selke ise Süper Lig'de ikinci defa ağları havalandırdı.

Ramazan Civelek'in kendi kalesine attığı ikinci golde pozisyonun içinde yer alarak önemli rol oynayan Özbek futbolcu Eldor Shomurodov, üçüncü golün de asistini yaptı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
