RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

RAMS BAŞAKŞEHİR GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın 47. dakikasında ev sahibi ekip golü buldu. Deniz Türüç, ceza sahası içine getirdiği topu son çizgiye inmeden ortaladı. Crespo'nun ilk vuruşu vuruşu yakın direkten, ikinci vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu Shomurodov tamamladı.

VAR İNCELEMESİ SONRASI KARAR OFSAYT

VAR Hakemi Sarper Barış Saka, yaklaşık 3 dakika süren incelemenin ardından pozisyonun ofsayt olduğunu hakeme aktardı. RAMS Başakşehir'in Galatasaray karşısında Shomurodov ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

İşte o pozisyon;

Görüntü: beIN SPORTS