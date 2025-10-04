Haberler

RAMS Başakşehir, Göztepe ile Deplasmanda Karşılaşıyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak. Mücadele, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de bir maçı eksik olan RAMS Başakşehir, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı.

Ligde mağlubiyeti olmayan ve çıktığı 7 müsabakada 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Göztepe ise 13 puana sahip.

RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
