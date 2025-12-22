Haberler

Başakşehir, bu sezon ikinci kez üst üste kazandı

Güncelleme:
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK'yı 5-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

RAMS Başakşehir, geçtiğimiz hafta Samsunspor'u mağlup etmesinin ardından Gaziantep Fk'yı da yenerek bu sezon ikinci kez üst üste galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep Fk'yı konuk eden RAMS Başakşehir, mücadeleden 5-1 galip ayrıldı. Turuncu-lacivertliler, geçen hafta Samsunspor deplasmanında elde ettiği 2-0'lık galibiyetin ardından Gaziantep Fk'yı da mağlup ederek, sezonun ilk 17 haftasında ikinci kez üst üste kazanmayı başardı. İstanbul temsilcisi, daha önce Antalyaspor ve Kocaelispor karşısında aldığı galibiyetlerle sezonun ilk seri başarısını yakalamıştı.

Nuri Şahin'in öğrencileri, bu sezon 6. galibiyetine imza atarken, söz konusu süreçte Fatih Karagümrük, Antalyaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Samsunspor ve Gaziantep FK karşısında 3 puan sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
