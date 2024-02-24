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RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti. Piatek ve Abeid'in attığı gollerle RAMS Başakşehir galibiyete ulaştı.

Stat: Kalyon

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş

Gaziantep Fk : Nita, Sorescu, Arda Kızıldağ (Dk. 80 Furkan Soyalp), N'Koulou, Ertuğrul Ersoy, Morais, Max Gradel, Ogün Özçiçek, Monteiro (Dk. 65 Maxim), Badji (Dk. 65 Markovic), Dragus

RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Dubois, Opoku, Hamza Güreler (Dk.84 Kemen), Lima, Aleksic (Dk. 84 Josef de Souza), Figueiredo (Dk. 45 Abeid), Berkay Özcan, Pereira, Deniz Türüç (Dk. 90+1 Yasin Yağız Dilek), Piatek (Dk.90+1 Keny)

Goller: Dk. 60 Piatek, 90+7 Abeid (RAMS Başakşehir )

Sarı kartlar: Dk. 40 Figueiredo, Dk. 57 Abeid, Dk. 84 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir ), Dk. 45 Monteiro ( Gaziantep Fk )

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.

48. dakikada Dragus'un sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer uzaklaştırdı.

60. dakikada konuk ekip RAMS Başakşehir öne geçti. Dubois'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte bulunan Piatek'in yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

73. dakikada Abeid'in ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşta topu kaleci Nita, güçlükle kontrol etti.

75. dakikada RAMS Başakşehir'in golü Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle iptal edildi. Kaleci Muhammed Şengezer'in savunmadan gönderdiği uzun topla buluşan Deniz Türüç, yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Önce gol kararı veren hakem Ali Şansalan, daha sonra VAR'daki Arda Kardeşler'in uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

77. dakikada Gaziantep FK'nin bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle iptal edildi. Sorescu'nun ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Maxim meşin yuvarlağı yanında bulunan Dragus ile buluşturdu. Dragus, yaptığı düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi. Önce gol kararı veren hakem Ali Şansalan, daha sonra VAR'daki Arda Kardeşler'in uyarısıyla saha kenarına gelerek ekrandan pozisyonu yeniden izledi. Şansalan, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

90+7 dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Kemen'in sol kanattan gönderdiği pasla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Abeid'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşma konuk ekip RAMS Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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