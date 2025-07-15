RAMS Başakşehir Futbol Takımı Avusturya'daki Kampına Devam Ediyor

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RAMS Başakşehir Futbol Takımı, Avusturya'da hazırlık kampının 9. gününü tamamladı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve kuvvete dayalı çalışmalar yapıldı. Takım yarın Avusturya temsilcisi Reichenau ile hazırlık maçı oynayacak.

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde gerçekleştirdiği kampın 9. gününü tamamladı.

Seefeld Spor Arena'da teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, gruplar halinde kuvvete dayalı çalışmalarla tamamlandı.

RAMS Başakşehir, yarın Avusturya temsilcisi Reichenau ile hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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