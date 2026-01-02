RAMS Başakşehir FK, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı
RAMS Başakşehir FK, futbolcusu Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, oyuncuya emekleri için teşekkür etti.
RAMS Başakşehir FK, futbolcusu Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüp, resmi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Deniz Türüç! Turuncu-lacivertli formamız altında başarıyla oynayan Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Deniz'e kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor