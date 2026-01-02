RAMS Başakşehir FK, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı

RAMS Başakşehir FK, futbolcusu Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüp, resmi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Deniz Türüç! Turuncu-lacivertli formamız altında başarıyla oynayan Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Deniz'e kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.