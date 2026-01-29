RAMS Başakşehir FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti
RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 20'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını devam ettiriyor. Rondo ve taktik çalışmalarıyla hazırlıklarına devam eden takım, yarınki idmanla çalışmalarını sürdürecek.
RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 20'nci haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Rondo çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmasıyla devam etti. Turnuva oyunu ile antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler yarın yapacağı idmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor