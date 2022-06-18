Ramos ve eşinin yediği &quot;Osmanlı Bifteği&quot; olay oldu! Tek parçası 16 bin lira - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ramos ve eşinin yediği "Osmanlı Bifteği" olay oldu! Tek parçası 16 bin lira

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:
Ramos ve eşinin yediği 'Osmanlı Bifteği' olay oldu! Tek parçası 16 bin lira

Paris Saint Germain'de forma giyen yıldız futbolcu Sergio Ramos ve eşi evliliklerinin 3.yıl dönümünü kutladı. Yedikleri, tek parçası 16 bin lira olan "Altın Kaplamalı Osmanlı Bifteğini" paylaşan çift sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü futbolcu Sergio Ramos ve eşi Pilar Rubio, Dubai'de evliliklerinin 3.yılını kutladılar. Çocukları olmadan tatil yapan çiftin Instagram'da paylaştığı yemek fotoğrafına yorum yağdı.

Ramos ve eşinin yediği 'Osmanlı Bifteği' olay oldu! Tek parçası 16 bin TL

ETİN PARÇASI 16 BİN TL

Lüks bir restoranda yemek yiyen ünlü çift, parçası 900 bin euro olan "Altın Osmanlı Biftek" yerken çekilen fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Recipani'de yer alan habere göre; bu paylaşım İspanya'da eleştirilerin merkezinde yer aldı. Birçok kişi Ramos'un paylaşımını 'insanlara karşı empati yapmaması' gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tuttu.

Ramos ve eşinin yediği 'Osmanlı Bifteği' olay oldu! Tek parçası 16 bin TL

Ramos ve eşinin yediği 'Osmanlı Bifteği' olay oldu! Tek parçası 16 bin TL

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Paris Saint Germain Sergio Ramos Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title