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Ramazan Civelek'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler

Ramazan Civelek'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
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Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek, Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray'a karşı da sürpriz yapıp puan almayı hedeflediklerini söyledi. Civelek, "Gökhan Sazdağı da ben de çıktık aslanlar gibi mücadele ettik. Galatasaray'a da sürpriz yapacağız. 4 hafta sonra Galatasaray ile deplasmanda maçımız var. Galatasaray'a karşı da aslanlar gibi mücadele edeceğiz" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekibin ilk golünü kaydeden Ramazan Civelek, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"13-14 YIL GÖREV ALDIM"

Fenerbahçe'ye karşı attığı golle ilgili konuşan Civelek, "Karmaşık bir duygu içerisindeyim. Sevinçliyim ama buruk sevinçliyim. Fenerbahçe'de altyapı dahil 13 - 14 yıl görev aldım. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisine karşı gol attım. Fenerbahçe'nin ekmeğini yedik, Fenerbahçe sayesinde profesyonel futbolcu olduk ancak bize orada öğretilen ekmek yediğin yere ihanet etmemekti.'' dedi.

''GALATASARAY'A DA SÜRPRİZ YAPACAĞIZ''

Dört hafta sonra oynanacak Galatasaray maçıyla ilgili de konuşan deneyimli isim, ''Gökhan Sazdağı da ben de çıktık aslanlar gibi mücadele ettik. Galatasaray'a da sürpriz yapacağız. 4 hafta sonra Galatasaray ile deplasmanda maçımız var. Galatasaray'a karşı da aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Kayserispor olarak her maçta çıkıp kendi futbolumuzu oynayacağız. Ligin sonuna kadar puan ya da puanlar için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBehruz A.:

niye kizalim buna, elinizden geleni ardiniza koymayin. kazanirsaniz alkislariz.

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Haber YorumlarıHaluk Sanane:

Neden insanları birbirine düşman ediyorsunuz adam demiş ki oynayıp kazanacağız ne desin ey editöryal efendi.

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Haber YorumlarıFatih Siranli:

İsterseniz 6saraydan 10 tane yiyin ama bize oynadığınız hırsın 10da 1 i olsun helal olsun diyeceğim.

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

BİZ FENERLİMİYİZKİ BÖYLE MEYDAN OKUMALARA KIZALIM

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Haber YorumlarıMGk:

Keşke her takım bize Fener gibi oynasa Nisan da şampiyonluk ilan ederdik

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