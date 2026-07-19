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Ramazan Civelek Karagümrük'e transfer oldu

Ramazan Civelek Karagümrük'e transfer oldu
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Kayserispor ile yollarını ayıran Ramazan Civelek, TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük ile anlaştı.

Kayserispor'dan ayrılan Ramazan Civelek; sarı kırmızılı takımın rakiplerinden Karagümrük ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor ile sözleşme yenilemeyen Ramazan Civelek'in yeni adresi belli oldu. Edinilen bilgilere göre Ramazan Civelek, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı. Uzun yıllar Kayserispor forması giyen ve takımın önemli isimleri arasında yer alan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerine İstanbul temsilcisinde devam edecek. Ramazan, mücadeleci yapısı ve çok yönlü oyunuyla dikkat çeken birisi.

Bu transferle birlikte Fatih Karagümrük; yeni sezon öncesi kadrosunu deneyimli bir isimle güçlendirirken, Kayserispor ise önemli oyuncularından biriyle yollarını ayırmış oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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