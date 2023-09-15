Ramazan Çelik: "Kazanmak için sahada olacağız"

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un teknik direktörü Ramazan Çelik, 17 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacakları Silifke Belediyespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sezona galibiyetle başlayan Turgutluspor, ligin 2. haftasında Silifke Belediyespor'a konuk olacak. Kazanmak için sahada olacaklarını belirten Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, "Her maç kendi içinde çok değerli. Deplasmanda oynayacağımız Silifke Belediyespor maçı için hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. İlk maçını kazanan, genç bir takıma karşı oynayacağız. Her maç zor. Fakat Turgutluspor olarak doğruları yapan, mücadeleden vazgeçmeyen bir yapıda maçımızı oynayıp, istediğimiz sonuçla deplasmandan dönmek istiyoruz. Bizlere güvenen, inanan taraftarlarımıza güzel bir galibiyet hediyesi vermek istiyoruz" dedi. - MANİSA