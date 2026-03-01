Haberler

Centilmenlik örneği! Rakipleri sırf maça çıkabilsin diye ulaşım, yemek ve konaklama da yardım ettiler

Güncelleme:
TFF 3. Lig 4. Grup'ta altyapı oyuncularından oluşan kadrosuyla 22 maç sonunda galibiyetsiz son sırada yer alan Nazillispor, lider Kütahyaspor'la oynadıkları deplasman maçına ulaşım, yemek ve konaklama desteği aldı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle zorluk yaşayan Nazillispor, Kütahyaspor'un yardımıyla maça çıkabildi. Mücadeleyi Kütahyaspor, 8-0 kazandı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta altyapı oyuncularından oluşan kadrosuyla 22 maç sonunda galibiyetsiz son sırada yer alan Nazillispor, bugün lider Kütahyaspor'la deplasmanda oynadıkları maçın ulaşım ve konaklamasına destek veren ev sahibi ekibe teşekkür etti.

KÜTAHYASPOR'DAN NAZİLLİSPOR'A YARDIM

Maddi imkansızlıklar nedeniyle maçlara forma tedariğinde bile güçlük yaşayan Nazillispor, deplasman yolculuğu için rakip Kütahyaspor'dan destek aldı. Kütahyaspor, rakiplerinin maça çıkabilmesi için Nazillispor'a ulaşım, yemek ve konaklama da yardım ederek büyük bir centilmenlik örneği gösterdi.

NAZİLLİSPOR'DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Nazilli ekibi, "Kütahyaspor müsabakasına katılmamıza imkan sağlayan konaklama ulaşım yemek ve diğer desteklerini bizlere sunan Kütahyaspor yönetimine ve camiasına teşekkürü borç bilir, futbolda birlik beraberlik dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydukları için şükranlarımızı sunarız" açıklamasını yaptı.

MÜCADELE 8-0 KÜTAHTASPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜYLE BİTTİ

Kütahya'da oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 8-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Kaybettiği son 10 maçta kalesinde 60 gol gören Nazillispor geçen hafta da Karşıyaka'ya 10-0 yenilmişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Emin Söker:

maça çıkmasaydılar hükmen 3-0 mağlup olurlardı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Şaka mi bu ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

