Rakibinin üzerine atlayarak omurgasını kırdı

ABD'nin Michigan eyaletinde bir lise Amerikan futbolu maçında yaşanan korkunç olay, genç bir sporcunun ağır yaralanmasına yol açtı. Rakibinin üzerine tüm ağırlığıyla atlayan bir oyuncu, 15 yaşındaki Colton'un omurgasının iki yerden kırılmasına neden oldu.

Olay, Lakeshore ile Kalamazoo Central takımları arasında oynanan karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde meydana geldi. Lakeshore'un genç savunma oyuncusu Colton, ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Bu sırada Kalamazoo Central takımından bir hücum oyuncusu, tüm gücüyle üzerine atladı. Görüntülerde, hareketin adeta bir güreş hamlesini andırdığı görüldü.

Colton'un annesi Courtney Mims, oğlunun sezonu kapattığını ve omurgasının ciddi şekilde hasar gördüğünü açıkladı. Mims, "Oğlumun tamamen iyileşmesini umuyorum ama bu sakatlık onun futbol kariyerini bitirebilir. Çocuklarım sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlere kadar emek veriyor. Birinin bu emeği böylesine acımasızca yok etmesi beni çok üzüyor" dedi.

Michigan Lise Sporları Birliği (MHSAA), oyuncuya resmi bir ceza vermedi ve kararın iki okula bırakıldığını duyurdu. Colton ise hastaneden taburcu edilerek kas gevşetici tedavisine başladı.

Skandala rağmen maçların devam ettiği belirtildi. Lakeshore'un A takımı, Cuma günü Kalamazoo Central'a karşı oynadığı maçı 26-7 kazanırken, galibiyet "Colton için" diye sosyal medyada duyuruldu.