Güncelleme:
ABD'nin Michigan eyaletinde bir lise Amerikan futbolu maçında yaşanan korkunç olayda, 15 yaşındaki genç sporcu Colton'un omurgası iki yerden kırıldı. Rakibinin üzerine tüm ağırlığıyla atlayan bir oyuncunun yaptığı hamle sonucu ağır yaralanan Colton, sezonu kapattı. Michigan Lise Sporları Birliği, oyuncuya resmi bir ceza vermedi ve kararın iki okula bırakıldığını duyurdu. Colton'un annesi, bu olayın oğlunun futbol kariyerini bitirebileceğini belirtti.

ABD'nin Michigan eyaletinde bir lise Amerikan futbolu maçında yaşanan korkunç olay, genç bir sporcunun ağır yaralanmasına yol açtı. Rakibinin üzerine tüm ağırlığıyla atlayan bir oyuncu, 15 yaşındaki Colton'un omurgasının iki yerden kırılmasına neden oldu.

Olay, Lakeshore ile Kalamazoo Central takımları arasında oynanan karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde meydana geldi. Lakeshore'un genç savunma oyuncusu Colton, ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Bu sırada Kalamazoo Central takımından bir hücum oyuncusu, tüm gücüyle üzerine atladı. Görüntülerde, hareketin adeta bir güreş hamlesini andırdığı görüldü.

Colton'un annesi Courtney Mims, oğlunun sezonu kapattığını ve omurgasının ciddi şekilde hasar gördüğünü açıkladı. Mims, "Oğlumun tamamen iyileşmesini umuyorum ama bu sakatlık onun futbol kariyerini bitirebilir. Çocuklarım sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlere kadar emek veriyor. Birinin bu emeği böylesine acımasızca yok etmesi beni çok üzüyor" dedi.

Michigan Lise Sporları Birliği (MHSAA), oyuncuya resmi bir ceza vermedi ve kararın iki okula bırakıldığını duyurdu. Colton ise hastaneden taburcu edilerek kas gevşetici tedavisine başladı.

Skandala rağmen maçların devam ettiği belirtildi. Lakeshore'un A takımı, Cuma günü Kalamazoo Central'a karşı oynadığı maçı 26-7 kazanırken, galibiyet "Colton için" diye sosyal medyada duyuruldu.

Rakibinin üzerine atlayarak omurgasını kırdı

Abdullah Teymur - Spor
500
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumsuz:

Salak bir oyun

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
