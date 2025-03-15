Rakamlar inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı, kulüplere büyük gelirler sağladı. Çeyrek final etabına gelinen turnuvada, 7 takımın 100 milyon euro barajını geçtiği görüldü. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı, futbol kulüplerine önemli bir gelir kaynağı oldu.
Uefa Şampiyonlar Ligi, yeni sisteminde kulüplere para yağdırdı. Çeyrek final etabına gelinen turnuvada gelirler açıklanırken 7 takım, 100 milyon euro barajını geçti.
BÜTÜN TAKIMLAR KÖŞEYİ DÖNDÜ
Football Meets Data'nın hazırladığı rapora göre güncellenen gelirlere göre 7 kulüp bu sezon 100 milyon euro barajını geçti.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını lider tamamlayan Liverpool, son 16 turunda Fransız devi PSG'ye elenerek büyük bir gelirden oldu. Kırmızılar, yeni formatta lig etabını lider tamamlasa da 100 milyon euronun altında gelir elde etti. Listenin ilk sırasında ise Alman devi Bayern Münih yer aldı.
En fazla gelir elde eden ilk 10 kulüp şöyle;
- Bayern Münih (105 milyon 866 bin euro)
- PSG (104 milyon 417 bin euro)
- Inter (103 milyon 127 bin euro)
- Borussia Dortmund (102 milyon 163 bin euro)
- Arsenal (101 milyon 999 bin euro)
- Real Madrid (101 milyon 830 bin euro)
- Barcelona (101 milyon 563 bin euro)
- Liverpool (98 milyon 135 bin euro)
- Bayer Leverkusen (87 milyon 106 bin euro)
- Atletico Madrid (84 milyon 919 bin euro)