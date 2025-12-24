Haberler

Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızı Anthony Musaba ile anlaşma sağladı. Transferin serbest kalma bedeli ödenerek bitirilmesi beklenirken, Musaba'nın yıllık 1.3 milyon euro maaş alacağı iddia edildi.

  • Fenerbahçe, Anthony Musaba'ya yıllık 1.3 milyon euro maaş ödeyecek.
  • Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeyerek transferi gerçekleştirecek.
  • Anthony Musaba, bu sezon Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 21 maçta 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk hamlesini Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Hollandalı futbolcuyla anlaşma sağladığı ve transferi serbest kalma maddesi üzerinden bitirmeyi planladığı öne sürüldü.

ANLAŞMA SAĞLANDI, SERBEST KALMA MADDESİ DEVREDE

Sezon başında Samsunspor'a transfer olan Anthony Musaba, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla el sıkıştığı belirtilen Fenerbahçe'nin, transferi Musaba'nın sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeyerek gerçekleştireceği ifade edildi.

Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş

YILLIK ÜCRET ORTAYA ÇIKTI

Transferin mali detayları da netleşmeye başladı. Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Anthony Musaba'ya yıllık 1.3 milyon euro maaş ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin bu ücret üzerinden oyuncuyu ikna ettiği belirtildi.

MUSABA'DAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Anthony Musaba, bu sezon Süper Lig ve Konferans Ligi'nde toplam 21 maça çıktı. Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 4 asistlik katkı sağladı.

Kübra Çolakbüyük
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var

12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi

Bir yıldızı daha elden gidiyor! Bu sefer de Beşiktaş'a