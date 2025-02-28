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Rakam çok manidar: Jose Mourinho, Galatasaray'a tazminat davası açtı

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Fenerbahçe Teknik Direkötörü Jose Mourinho, kişilik haklarına saldırı nedeniyle Galatasaray'a 1 milyon 907 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 0-0 beraberlikle tamamlanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin yaşananların yankıları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ı mahkemeye verdi.

1 MİLYON 907 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun kişilik haklarına saldırı nedeniyle Galatasaray'a 1 milyon 907 bin ₺ manevi tazminat davası açıldığını duyurdu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada "Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü'ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz" ifadelerine yer verildi

MOURINHO'DAN MAYMUN BENZETMESİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçının ardından, "Yusuf Akçiçek'i Raphiel Varene ile kıyaslayamam. Kusursuz değil ama olacak. Varane birçok kupa kazandı, onu bu yaşlarda Şampiyonlar Ligi'nde oynattı. Hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu. Türk hakem olsa, 1. dakikada kartı verirdi ve 5. dakikada çıkarmam gerekirdi. Onun için harika maç oldu. Vincenzo Montella'nın elinde çok isim var ama umarım o da performansından mutludur. Kaleci de fena değil." ifadelerini kullanmış ve bu sözleri dünya futbolunda gündem olmuştu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA: IRKÇILIĞA HAYIR, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Galatasaray ise Mourinho'nun bu sözleri sonrasında ırkçılık vurgusu yaparak suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında "Ahlak timsali" rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz"

Rakam çok manidar: Jose Mourinho, Galatasaray'a tazminat davası açtı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

bu galatasaray kıskanç'lığından şaşırdı..jose mourinhio fenerbahçede kalacak bunlar bunun derdine düşmüş ..bunlarda heryol var türk futbolunun yüz karaları

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Haber Yorumlarıaysun:

Allahını seversen, adam neyi kıskansın? Bu adam dünyanın en zengin ve en başarılı 3 teknik adamından biri, kazanamadığı kupa yok, neyi kıskansın?

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Haber Yorumlarıatkn1:

boş boş oyalıyorsunuz hakimleri savcıları

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Haber YorumlarıYalova Merkez:

aklı fikri acaba nasıl para kazanmak

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Hem hakaret ediyor hem tazminat açıyor bu iş nasıl oluyor banada anlatsana...

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Adam hem suçlu hem güçlü daha önce dünyanın 1 numaralı teknik direktörüydün şimdi ise sonuncususun morinho bek seninde para için masken düştü iyi bilki herşey para değil insanlıktır ama sen ne ararsın insanlıktan...

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Haber YorumlarıCarsambali:

Kendi sucunu bastirmak icin birde ustemi cikmaya calisiyor...!Gs de suna bir 10 milyon euro tazminat davasi acsinda akli basina gelsin..Adam istedigi gibi ziplar,sen ne diye benzetmeye kalkiyon,sana ne..

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