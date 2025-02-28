Rakam çok manidar: Jose Mourinho, Galatasaray'a tazminat davası açtı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 0-0 beraberlikle tamamlanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin yaşananların yankıları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ı mahkemeye verdi.

1 MİLYON 907 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun kişilik haklarına saldırı nedeniyle Galatasaray'a 1 milyon 907 bin ₺ manevi tazminat davası açıldığını duyurdu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada "Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü'ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz" ifadelerine yer verildi

MOURINHO'DAN MAYMUN BENZETMESİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçının ardından, "Yusuf Akçiçek'i Raphiel Varene ile kıyaslayamam. Kusursuz değil ama olacak. Varane birçok kupa kazandı, onu bu yaşlarda Şampiyonlar Ligi'nde oynattı. Hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu. Türk hakem olsa, 1. dakikada kartı verirdi ve 5. dakikada çıkarmam gerekirdi. Onun için harika maç oldu. Vincenzo Montella'nın elinde çok isim var ama umarım o da performansından mutludur. Kaleci de fena değil." ifadelerini kullanmış ve bu sözleri dünya futbolunda gündem olmuştu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA: IRKÇILIĞA HAYIR, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Galatasaray ise Mourinho'nun bu sözleri sonrasında ırkçılık vurgusu yaparak suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında "Ahlak timsali" rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz"