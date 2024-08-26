Rahvan At Yarışları ve Doğu Anadolu Şampiyonası Sonuçlandı
Rahvan At Yarışları ve Doğu Anadolu Şampiyonası, Ardahan-Artvin yolu üzerindeki Rahvan At Yarış Sahası'nda düzenlenen final müsabakasıyla sona erdi. 20 ilden 76 rahvan atın yarıştığı şampiyonada birçok kategoride birinciler belirlendi. Ödüller, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve kurum müdürleri tarafından verildi.
10. Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu Şampiyonası, final müsabakasıyla sona erdi.
Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca rahvan at kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Ardahan- Artvin yolu üzerindeki Rahvan At Yarış Sahası'nda düzenlenen şampiyonada, 20 ilden 76 rahvan at farklı kategorilerde yarıştı.
Şampiyonada, üçlü tay kategorisinde Abdulbaki Özgün, dörtlü tay kategorisinde Şehmuz Yaprak, küçük-orta kategorilerinde Ziver Lale, deste kategorisinde Türker Ateş, büyük-orta kategorilerinde Aziz Özbek, başaltı kategorisinde Selim İleri ve baş kategorisinde Osman Palamut birinci oldu.
Yarışmalarda dereceye girenlere, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve kurum müdürleri ödüllerini verdi.