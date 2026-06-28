Bakan Bak, Türkiye Erkek 7'li Ragbi Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Trophy Serisi'nde 3'üncü olarak Türkiye'ye bu seviyedeki ilk madalyasını kazandıran Erkek 7'li Ragbi Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa 7'li Ragbi Trophy Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Erkek Ragbi Milli Takımımız, aldığı tarihi sonuçla bizleri gururlandırdı. Ülkemize bu seviyedeki ilk madalyasını kazandıran Ragbi Erkek Milli Takımımızı kutluyorum. Sporcularımızın başarısında emeği geçen, başta aileleri olmak üzere antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Ragbi Erkek Milli Takımımızın başarılarının devamını diliyorum."