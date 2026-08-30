Haberler

Galatasaray Rafael Leao Transferini Resmen Açıkladı: 7. Portekizli Oyuncu

Galatasaray Rafael Leao Transferini Resmen Açıkladı: 7. Portekizli Oyuncu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Milan'dan 27 yaşındaki Rafael Leao'yu 38 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti. 4 yıllık sözleşme imzalanan Leao, sarı-kırmızılı formayla 27 numarayı giyecek. Leao, Galatasaray tarihindeki 7. Portekizli futbolcu olurken, toplamda 219. yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray'ın yeni transferi 27 yaşındaki Rafael Leao, sarı-kırmızılıların tarihindeki 7. Portekizli futbolcu oldu.

Galatasaray, yeni sezon kadrosu çalışmaları kapsamında üçüncü transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Milan'da forma giyen Rafael Leao'yu transfer etti. Kulübüne 38 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek Aslan, 27 yaşındaki futbolcu ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Rafael Leao, Galatasaray futbol takımının 7. Portekizli, toplamda da 219. yabancı futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılılarda daha önce Portekiz'den Abel Xavier, Fernando Meira, Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira oynadı.

Leao, Galatasaray'da 27 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

Girne açıklarında can pazarı! 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor

İndirim sevinci kısa sürdü! 1 Eylül’de dev zam geliyor
Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

Ünlü iş insanının oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimlere bakın
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da provokasyon! Hemen gözaltına alındılar
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme! Şüpheli sayısı 3’e çıktı

Güzellik merkezindeki skandal büyüyor! Kritik isim yakalandı
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor

Cem Yılmaz’dan yüzleri güldüren haber! Hastane odasında bakın ne yaptı
Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4'üncüye bulamadı

Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi