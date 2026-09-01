Leao ilk antrenmana çıktı; Galatasaray Başakşehir'e hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Rafael Leao da ilk antrenmanına çıktı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmanın ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı