Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Portekiz basınında yer alan "Rafa Silva'nın bonservisi 5 milyon euroya düştü" haberleri Beşiktaş tarafından sert bir dille yalanlandı. Başkan Serdal Adalı, "Rafa Silva'nın davranışlarını kabul etmiyoruz. Bonservisini getirmeden kimse bu kulüpten gidemez. Gerekirse yıllık 9 milyon euroyu öder, kadro dışında bekletiriz" dedi.

  • Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva'nın bonservisini getirmeden kulüpten ayrılamayacağını ve gerekirse yıllık 9 milyon euro ödeyerek kadro dışında bekletilebileceğini belirtti.
  • Beşiktaş, Rafa Silva'nın bonservisinin 15 milyon eurodan 5 milyon euroya indiği ve oyuncunun bedelsiz ayrılmak istediği iddialarını yalanladı.
  • Rafa Silva, teknik heyetin davetiyle takımla çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi sürerken Portekiz basınında çıkan "Bonservisi 15 milyondan 5 milyon euroya indi, oyuncu bedelsiz ayrılmak istiyor" iddiaları siyah-beyazlı kulüpte büyük rahatsızlık yarattı.

Kulüp yetkilileri haberleri kesin bir dille yalanlayarak, "Rafa için belirlenen rakam nettir, pazarlığı yoktur" açıklamasını yaptı.

SERDAL ADALI: BONSEVERİSİNİ GETİRMEYEN GİDEMEZ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, iddialara karşı en sert tavrı koyan isim olduğu öğrenildi. Adalı'nın ifadeleri, "Rafa Silva'nın davranışlarını kabul etmiyoruz. Bonservisini getirmeden kimse bu kulüpten gidemez. Gerekirse yıllık 9 milyon euroyu öder, kadro dışında bekletiriz" şeklinde aktarıldı.

"5 MİLYON EURO İDDİASI TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Siyah-beyazlı yönetim, Portekiz'de yayılan haberleri "tamamen gerçek dışı" olarak değerlendirdi. Rafa Silva'nın bonservissiz ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığı da vurgulandı.

KRİZ YUMUŞUYOR

Çıkan kriz sonrası bir süre bireysel çalışan Portekizli yıldızın, teknik heyetin davetiyle yeniden takımla çalışmaya sıcak baktığı belirtildi. Yönetim, Rafa'nın bu yaklaşımını olumlu karşılarken dış basındaki manipülasyonlara karşı temkinli davranmayı sürdürüyor.

Haberler.com
