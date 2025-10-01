Haberler

Rafa Silva, Galatasaray Derbisi'nde Beşiktaş'ın Umudu

Rafa Silva, Galatasaray Derbisi'nde Beşiktaş'ın Umudu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın en skorer oyuncusu Rafa Silva, Süper Lig'de 6 maçta 5 gol attı. 4 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, bu önemli derbide Rafa'nın formuna güveniyor.

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de oynadığı 6 maçın tamamında forma giyen ve 5 golle takımının en skorer oyuncusu olan Rafa Silva, Galatasaray derbisinde de Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın en büyük kozu olacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray ile Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Son haftalarda toparlanma sürecine giren siyah-beyazlılar, bu gidişatını ezeli rakibi karşısında da sürdürmek istiyor.

Kadrosunu büyük ölçüde yenileyen siyah-beyazlılar, hem savunmada hem de hücumda bir arayış içinde. Teknik Direktör Sergen Yalçın, her bölgede en iyi tandemi bulmak için farklı denemeler yapıyor.

Bu süreçte ligde takımını sırtlayan ve gol yollarında en etkili isim ise Rafa Silva oldu.

6 maçta 5 gol attı

Kara Kartal'ın Süper Lig'de oynadığı 6 müsabakanın tamamında forma giyen ve 493 dakika sahada kalan Rafa Silva, takımının bulduğu 11 golün 5'ine imzasını attı. 2. haftadaki Eyüpspor mücadelesiyle bu sezon gol perdesini açan Portekizli, daha sonra 3 maçlık bir sessizliğe büründü.

32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig 1. hafta erteleme karşılaşması olan Kayserispor müsabakasında 3 gol kaydederek hem eski formuna kavuştu hem de kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı.

Rafa Silva, bu maçın ardından geçtiğimiz hafta Kocaelispor'a karşı alınan 3-1'lik galibiyette de ilk golü kaydeden isimdi.

Galatasaray'a karşı 2 golü var

Rafa, 1'i Benfica formasıyla olmak üzere Galatasaray'a karşı 4 kez mücadele etti. Süper Lig'de siyah-beyazlı formayla 2 maçta 1 kez sarı-kırmızılı ağları sarsan Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Süper Kupa mücadelesinde de 1 gol, 1 asistle kupanın kazanılmasına katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Gergerlioğlu merak edilen soruyu canlı yayında yanıtladı: DEM Parti Cumhur İttifakı'na katılır mı?

Gergerlioğlu'na açık açık sorduk: DEM, Cumhur İttifakı'na katılır mı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: Ölü faylar uyandı

Beşik gibi sallanan ilimiz diken üstünde! Ölü faylar uyandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.