Rafa Silva, Beşiktaş'tan Ayrılmayı Planlıyor

Beşiktaş forması giyen Rafa Silva'nın menajerlik şirketi, Portekizli futbolcunun siyah-beyazlı kulüpten ayrılarak kariyerine Türkiye dışında devam etmeyi planladığını duyurdu.

Rafa Silva'nın menajerlik şirketi Onsoccer tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın mevcut durumu nedeniyle futbolcunun "mutsuz" olduğu, kulübün lig ve Avrupa'da aldığı başarısız sonuçlarla "beklentilerin karşılanmaması" sebebiyle "hayal kırıklığı" yaşadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Kulüpte artan istikrarsızlık, yönetim değişiklikleri ve teknik direktör değişikliklerinin ardından alınan sonuçların da kötü olması, her zaman örnek bir profesyonel olan futbolcunun hayal kırıklığını arttırdı. Bu durum, taraftarların kendisine gösterdiği büyük sevgiyle de doğrulanmaktadır." denildi.

Rafa Silva'nın Beşiktaş'a transfer sürecinde önceliğin para olmadığı belirtilen ve "Rafa için mesele hiçbir zaman para değildi, olsaydı Beşiktaş'ı seçmezdi." denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

" Beşiktaş'ı kabul etme kararı, diğer Türk kulüplerini seçme ve kamuoyunun bildiği gibi Suudi Arabistan, Katar ve hatta bazı büyük Avrupa liglerindeki en güçlü kulüplerden bazılarıyla serbestçe sözleşme imzalama fırsatı varken yalnızca ve yalnızca Rafa Silva'nın kendi inisiyatifindeydi. Bunu, en başından beri Beşiktaş projesine ve vadedilen her şeye inandığı için yaptı. Ancak gerçekler, oyuncuya sunulan projeyle uyuşmadı. İşler iyi başladı (2024 Süper Kupa zaferi) ancak Rafa Silva'nın Beşiktaş'ı tercih etmesinde belirleyici olan varsayımlardan hızla sapmaya başladı."

Rafa Silva'nın kariyerine Türkiye dışında devam etmeyi planladığının aktarıldığı açıklama, şöyle devam etti:

"Ancak gerçek şu ki mevcut durumda bugüne kadar yaptığı gibi görevini sürdüremeyeceğini hissetti ve ekim ayında kulübe ayrılmak istediğini bildirerek her iki taraf için de dengeli bir çözüm çağrısında bulundu. Kulüp başkanı, futbol direktörü ve oyuncunun temsilcisi olarak benim de katıldığım bir toplantıda Rafa, hayal kırıklığı dolu bir tonda, içinde bulunduğu durumu uzatmaktansa kariyerine son vermenin daha iyi olabileceğini itiraf etti. Bu, sadece bir öfke patlamasıydı. Açıkça söylemek gerekirse, Rafa kariyerine devam edecek ve bu durum toplantı sırasında hemen netleştirildi. Oyuncunun, taraftarların kendisine duyduğu büyük tutkunun farkında olduğunu ve bu nedenle Türkiye'de Beşiktaş dışında hiçbir kulübü temsil edemeyeceğinin garantisini verdiğini vurgulamak gerekir."

Beşiktaş'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Rafa Silva'nın, siyah-beyazlı kulübün ayrılığına onay vermesi halinde sözleşmesinden doğan tüm haklarından feragat edeceğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçerli bir sözleşmesi olduğu için Rafa ve menajerliği apaçık ortada olan gerçeği kabul etmektedir: Fesih işleminin gerçekleşmesi için her iki taraf (Rafa ve Beşiktaş) arasında bir anlaşma gereklidir. ve bunu, tarafların hiçbirinin zarar görmeyeceği bir çerçevede yapmayı amaçlamaktadırlar. Beşiktaş ise 32 yaşında olan, sözleşmesinin bitimine bir buçuk yıl kalan ve bedelsiz transfer edilen bir oyuncu için 15 milyon avroluk ödemeden vazgeçmeyeceğini açıkladı."

Ortak çıkarlar kapsamında bir çözüm arayışının olduğu belirtilen açıklamada, "Şimdi asıl mesele bir çözüm bulmak ve biz de herkesin iyiliği için buna bağlıyız. Gerçek şu ki Rafa kariyerini sonlandırmayacak, Beşiktaş ile sözleşmesi devam ederken diğer kulüplerden gelen teklifleri duymak istemiyor ve kulübe son güne kadar saygı duyacak. Onsoccer ve Rafa, bu şekilde sağduyuya ve ortak çıkarları karşılayacak bir yola başvurdu. Ancak bizim tarafımızdan hiçbir zaman şantaj veya tehdit söz konusu olmadığından ve olmayacağından eminiz. Sporcu, sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece profesyonel bir oyuncu olarak sözleşme ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye her zaman hazırdır." denildi.