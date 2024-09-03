QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası Basın Toplantısı Yapıldı

Bu yıl 76. kez düzenlenecek QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı yapıldı.

İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı, Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü'nde (TED) gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, sponsor bankanın Üst Gelir Segmenti ve Varlık Bankacılığı Direktörü Feyyaz Bicak, Turnuva Direktörü Melis Yafe, Hilton İstanbul Maslak Genel Müdürü Özkan Alkan ve turnuvada mücadele edecek tenisçiler Damir Dzumhur ile Yankı Erel yer aldı.

Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü'nün tenise büyük katkılar verdiğini söyleyerek, "Türkiye'nin dünyadaki lokasyonuna baktığında İstanbul gibi büyük bir şehrin böylesine büyük bir organizasyonu yapabilir olması çok doğal ve olağandır. Büyük kulüp olabilmek de bunu 76 yıldır aralıksız sürdürebilmektir. Çok büyük kulüpler vardır. Çok büyük hizmet eden kulüpler vardır. TED Kulübü de bunlarından biri. Tenisin Türkiye'de gelişmesi adına, hem İstanbulumuzun hem de Türkiyemizin dünyada tenis ülkesi olabilmesi adına yapmış olduğu bu değerli faaliyetler ülkemizin dünyadaki bilinirliğini arttırıyor. Hedefi olan ülkelerin, federasyonların kulüplerin ve sporcuların olmazsa olması olan turnuvanın içindeyiz bu hafta. Bu güzel etkinliği hazırladıkları için herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Güzel bir turnuva olacağını belirten Mehmet Tınaz, "Bu sene hazırlıklarımız çok erken başladı. Kortlarımızın 4'ünü yeniden yaptık. Her şey hazır. Pazar günü spor ve eğlencenin bir arada olduğu program var. Bütün sponsorlarımıza ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Başarılı bir turnuva olmasını diliyorum" diye konuştu.

İstanbul'da geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Damir Dzumhur, "Bu benim için çok önemliydi. Çünkü burada kazandığım başarıdan sonra 4 tane daha challenger kazandım. Benim için her şeyin yeniden başlangıcı oldu. Bu unvanı kazanmak çok kolay değil. Bu sene de elimden geleni yapacağım. Çok güzel bir izleyeceğimize eminim" dedi.

Turnuvada çok iyi isimlerin olduğunu aktaran Yankı Erel de, "Bu efsanelerle aynı kortu paylaşmak bizi de tenisimizi geliştiriyor. Elimden geleni yapacağım. Çok iyi ve büyük oyuncular var. Değerli sponsorlarımıza teşekkür ederim. Umarım güzel hafta geçiririm" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilerek organizasyon sonra erdi. - İSTANBUL